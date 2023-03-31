2023-03-31T17:48:00+03:00
2023-03-31T17:48:00+03:00
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2023
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ВВП Канады вырос в январе на 0,5 процента
Мировая экономика
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Экономика Канады в январе выросла на 0,5% на фоне роста в сферах производства товаров и услуг. Об этом в пятницу сообщило бюро статистики Канады. Согласно предварительной оценке,... ПРАЙМ, 31.03.2023
экономика, мировая экономика, новости, канада, ввп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКАВ, 31 мар — ПРАЙМ. Экономика Канады в январе выросла на 0,5% на фоне роста в сферах производства товаров и услуг. Об этом в пятницу сообщило бюро статистики Канады.
Согласно предварительной оценке, в феврале ВВП вырос на 0,3%. В сфере производства товаров рост активности составил 0,4%, а в сфере производства услуг — 0,6%.
Данные приводятся с учетом коррекции на сезонные колебания.
Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали рост ВВП в январе на 0,3%.