МОСКАВ, 31 мар — ПРАЙМ. Экономика Канады в январе выросла на 0,5% на фоне роста в сферах производства товаров и услуг. Об этом в пятницу сообщило бюро статистики Канады. Криптобиржа Binance может уйти из Канады, сообщили СМИ

Согласно предварительной оценке, в феврале ВВП вырос на 0,3%. В сфере производства товаров рост активности составил 0,4%, а в сфере производства услуг — 0,6%.

Данные приводятся с учетом коррекции на сезонные колебания.

Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали рост ВВП в январе на 0,3%.