МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Конгресс США отказался создать должность инспектора по контролю за деньгами, переданными Украине, а это приведет не только к отсутствию отчетности, но и к тому, что расточительство, мошенничество и многочисленные злоупотребления так и останутся безнаказанными, пишет обозреватель ТАС Брэдли Девлин. Ждите продолжения: СМИ раскрыли, как дальше развернется финансовый кризис

Ранее Сенат отклонил предложенную сенатором Джошем Хоули из Миссури поправку о создании отдельной должности генерального инспектора для надзора за американской помощью Украине.

Согласно предложению Хоули, генеральный инспектор должен был бы ежеквартально отчитываться перед Конгрессом о расходах, передаче техники, масштабах коррупции и объемах помощи от других союзников по НАТО. Сенатор объяснил, что на сегодняшний день ответственности за надзор над расходами на Украине не несет ни один конкретный орган, а американцы вправе знать, на что тратятся их деньги.

"Предполагается, что ее делят между собой целых три ведомства — министерство обороны, госдепартамент и агентство США по международному развитию. Но когда окончательной ответственности не несет никто, расточительство, мошенничество и злоупотребления остаются безнаказанными. И непохоже, чтобы этот вентиль этой бесконечной помощи закрыли в ближайшее время", — сказал Хоули. В Европе признали, что бессильны перед Россией

Его предложение было отклонено с перевесом более чем вдвое — 68 голосов "против" и всего 26 голосов "за".

"Глобальная американская империя ввязалась в очередной военный конфликт, вливая миллиарды долларов и расходуя наши военные запасы на Украину, и теперь они не хотят даже отчитываться перед американцами, на что идут казенные доллары", — резюмировал журналист.