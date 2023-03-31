БЕРЛИН, 31 мар — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что конфликт на Украине может продлиться как два, так и четыре года, что станет вызовом для страны. Минфин рассказал о планах по ОФЗ во втором квартале

"Мы будем делать всё, чтобы у нас была возможность продолжать поддержку (Киева) так долго, как это потребуется. Ведь может быть, что эта война продлится два, три, четыре года, что станет для всех нас вызовом", — отметил Шольц, выступая на конференции Frankfurter Allgemeine Zeitung. Трансляция велась на сайте издания.

Выступавший после главы немецкого правительства замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник не поддержал Шольца и подчеркнул, что Киев не будет мириться с такой оценкой.

"Мы надеемся ещё в этом году добиться мира. Для этого нам необходима большая поддержка наших союзников", — заявил Мельник, подключившийся к конференции по видеосвязи.

Украина не хочет "ещё долго" участвовать в конфликте из-за больших потерь, добавил он. В связи с этим Мельник потребовал от союзников поставки танков и истребителей от США и Германии.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".