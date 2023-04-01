МВФ одобрил выделение Аргентине транша на 5,4 миллиарда долларов
МВФ одобрил выделение Аргентине очередного транша в размере 5,4 миллиарда долларов
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Аргентине очередного транша в размере 5,4 миллиарда долларов.
"Исполнительный совет МВФ завершил четвертый обзор расширенного соглашения в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Аргентины. Решение совета позволяет немедленно выделить 5,4 миллиарда долларов США (4 миллиарда в виде специальных прав заимствования, SDR), в результате чего общий объем выплат по соглашению составит около 28,9 миллиарда долларов США", — сообщается в релизе организации.
В июне 2018 года МВФ одобрил выделение Аргентине кредита stand-by в размере 50 миллиардов долларов, чтобы помочь стране сократить дефицит бюджета на фоне стремительно растущей инфляции. В октябре 2018 года фонд согласился увеличить размер программы финансирования до 56,3 миллиарда. Однако сделка была перезаключена в 2021 году до 44 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/world/20230401/840260360.html
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