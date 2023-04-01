МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. После новый парламентских выборов в Болгарии прийти к власти могут пророссийские политики, высказывает опасение французское издание Les Echos. СМИ выяснили, какой подарок страны Запада преподнесли России

Такие опасения возникли во Франции из-за усиления в Болгарии партий, разделяющих с Москвой "общие интересы".

Это, опасается автор статьи, может привести к тому, что в парламент Болгарии попадет "пророссийское большинство".

Выборы в Болгарии, напоминает издание/, уже в это воскресенье.

Болгария последние два года находится в политическом кризисе: за два года это будут уже пятые выборы.

Что же вызывает обеспокоенность французов? Сейчас лидирующее положение перед голосованием у двух партий. У ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) и "Продолжаем перемены". Они могут получить по 25 процентов голосов. Так как они выступают непримиримыми противниками, ожидать сотрудничества не стоит, констатирует французский Институт политических исследований. Это может привести к тому, что партия ГЕРБ, которую с Россией объединяют общие экономические интересы, будет искать союзников и, возможно, сумеет договориться с третьей политической силой — партией "Возрождение".