МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Украина из выделенных Евросоюзом денег будет оплачивать новые бронетранспортеры, которые произведут предприятия Польши. У читателей фианцузского издания Le Figaro эта новость вызвала волну возмущения и протеста. Европа испугалась прихода в Болгарии к власти пророссийского правительства

Французы протестуют против финансирования из денег европейских налогоплательщиков продолжение конфликта. Это в том числе связано с тем, отмечают читатели, что Украина уже "достала".

Заказ бронетранспортеров у Польши будет оплачен предоставленными странами ЕС и США деньгами, выделенными на поддержку Киеву.

Польские оборонные предприятия взяли в работу заказ ста многоцелевых бронетранспортеров Rosomak, которые будут произведены по лицензии Финляндии.

"Чудесно! Наши деньги идут на покупку польских бронетранспортеров. Могли бы использовать подаренные нами средства на французские вооружения! Макрон хуже всех!", — возмущается Logijedonavyzu.

"Верните мне мои деньги! Я не поддерживаю эту проукраинскую политику", — призывает читатель с ником dutch, добавляя, что 18 процентов от суммы счета это деньги именно французских налогоплательщиков.

"У меня никто не спрашивал, согласен ли я со всеми этими военными приготовлениями. А я не согласен", — добавляет еще один пользователь сайта.

"Меня уже достали Украина и украинцы", — сокрушается другой.

"Этот конфликт обходится французским налогоплательщикам в 5 миллионов евро в сутки", — приводит подсчет Anonyme.

"Американцы сейчас перестраивают свою европейскую политику. Когда Украина, Польша, страны Балтии и Финляндия объединятся, Западная Европа будет отрезана от остального континента и разорена. К ее виску приставят пистолет, а затем ее выкинут из круга особо приближенных американских вассалов. Мне жаль людей, которые верили в европейскую эмансипацию", — прогнозирует Steak-frites.