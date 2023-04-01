ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр — ПРАЙМ. Банковские счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки заморожены в связи с санкциями Евросоюза против России до дальнейшего уведомления, сообщает финансовое издание Talouselämä. В Москве на месте H&M открыли флагманский магазин Gloria Jeans

По информации издания, Управление по взысканию долгов приняло решение об этом 10 марта.

"Активы Центра были заморожены банком Nordea, в котором у Российского центра науки и культуры открыт счет. Причиной заморозки являются санкции ЕС, введенные в связи с российской (специальной военной операцией) на Украине", — говорится в сообщении.

Управление по взысканию долгов запретило банку передавать и выплачивать средства кому-либо, кроме судебного пристава, уточняет издание.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что прокуратура начала проверку "Русского дома" в Берлине на предмет нарушения закона о внешней торговле, а представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва будет вынуждена принимать ответные меры, если ситуация вокруг российского Дома науки и культуры в Берлине не нормализуется и ответные меры могут коснуться филиалов институтов им. Гете в России. Также в феврале Министерство иностранных дел Румынии уведомило посла РФ в Бухаресте о решении властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки в стране.

РИА Новости запросили РЦНК в Хельсинки о ситуации, но на момент публикации заметки не получили никакого ответа.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.