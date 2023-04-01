МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. США хотят, чтобы G7 приняли совместные меры против КНР, если Пекин прибегнет к экономическому давлению в отношении партнеров группы, сообщает японская газета Nikkei Asia. Эрдоган утвердил ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

"США подталкивают страны группы семи к совместным действиям против Китая, если Пекин прибегнет к экономическому принуждению против партнеров группы", — говорится в сообщении издания.

Как отмечает издание, правительство США и конгресс обсуждают законопроекты о повышении тарифов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что санкции США против китайских компаний связаны с желанием Вашингтона сдерживать Китай. По словам Мао Нин, США, опираясь на ложные факты и руководствуясь собственными желаниями, оказывают давление на китайские предприятия и политизируют нормальное торгово-экономическое сотрудничество.