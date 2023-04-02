Super Express: рост цен на продукты в Польше оказался шокирующим для граждан
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Жители Польши не успевают привыкать к новым ценам на продукты. Оказываясь перед полками супермаркетов покупатели оказываются шокированы новыми цифрами, пишет польский портал Super Express.
Редакция приводит текст письма одной из жительниц страны, которая сравнивает по чекам цены на продукты в 2019 году и сейчас.
"Я убиралась в квартире и нашла старые чеки за покупки, которые делала в 2019 году. Увидев цену на яйца, овощи или бананы, я не поверила своим глазам. Все ужасно подорожало", — отмечает автор письма.
Журналисты изучили чеки за 2019 год и отправились в магазины, чтобы сравнить цифры.
Сильнее всего подорожал сладкий перец: за указанный период цена выросла в два раза, до 22 злотых (5,12 доллара) за килограмм.
Второе место у куриных яиц: цены за десяток выросли с 4,99 (1,16 доллара) злотых до 7,99 (1,86 доллара) злотых.
На третьем месте — бананы, картофель и лук.
Единственный продукт, который смог устоять перед инфляцией — петрушка. Но на ней долго не протянуть, отмечает портал.
https://1prime.ru/world/20230402/840263742.html