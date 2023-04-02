МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Жители Польши не успевают привыкать к новым ценам на продукты. Оказываясь перед полками супермаркетов покупатели оказываются шокированы новыми цифрами, пишет польский портал Super Express. Эксперт оценил, с какими силами рубль подошел к апрелю

Редакция приводит текст письма одной из жительниц страны, которая сравнивает по чекам цены на продукты в 2019 году и сейчас.

"Я убиралась в квартире и нашла старые чеки за покупки, которые делала в 2019 году. Увидев цену на яйца, овощи или бананы, я не поверила своим глазам. Все ужасно подорожало", — отмечает автор письма.

Журналисты изучили чеки за 2019 год и отправились в магазины, чтобы сравнить цифры.

Сильнее всего подорожал сладкий перец: за указанный период цена выросла в два раза, до 22 злотых (5,12 доллара) за килограмм.

Второе место у куриных яиц: цены за десяток выросли с 4,99 (1,16 доллара) злотых до 7,99 (1,86 доллара) злотых.

На третьем месте — бананы, картофель и лук.

Единственный продукт, который смог устоять перед инфляцией — петрушка. Но на ней долго не протянуть, отмечает портал.