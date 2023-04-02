МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Представители стран Запада могут вынести решение прекратить помогать Украине в случае, если украинцы не добьются успехов с оружием, которое уже было поставлено европейцами и американцами, пишет журналист Associated Press Барри Хаттон. Цены на продукты питания повергли поляков в шок

Автор материала уверен, что Киеву просто необходимо в ближайшие пару месяцев добиться реального успеха в контрнаступлении. В противном случае США и другие страны Запада могут перестать помогать президенту Владимиру Зеленскому. Тогда у него не останется шансов на победу.

"Впереди может быть решающий период: если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя с помощью поставляемого с Запада оружия, союзники могут не захотеть отправлять ему дополнительное дорогостоящее оборудование", — пишет обозреватель.

В пятницу, 31 марта, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник сообщил о дефиците танков, необходимых для проведения контрнаступления. Дипломат отметил, что у российских военных производственная поддержка значительно превосходит те мощности, которые поставляют с Запада Киеву.