МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Жители европейской Франции вынуждены сократить расходы на традиционные пасхальные атрибуты: шоколадные фигурки. Цены на продукты питания повергли поляков в шок

Как сообщает телеканал France 2, энергетический кризис и акции протеста в стране привели к росту цен, поэтому покупатели смотрят на ценники и выбирают композиции поменьше.

Как рассказала мать четырех детей, глядя на красующихся в витрине шоколадных зайчиков и ежиков, "придется немного затянуть пояса, потому что, по-моему, цены все же слишком высокие". Она добавила, эти сладости — неотъемлемый атрибут Пасхи в Европе.

Другая собеседница телеканала отметила, что может побаловать себя такими десертами раз в год.

По прогнозу управляющего магазином, в этом году продажи пасхального шоколада будут меньше, чем раньше: людей останавливают цены.

"В этом году хорошо продаются товары низшей ценовой категории. Покупатели покупают меньше таких подарков и самого маленького размера", — сокрушается он.

Помимо цен на энергию, которая просто необходима для производства шоколада, удорожание готовой пасхальной фигурки связано на рост цен на сухое молоко (на 50 процентов), сахара (на 25 процентов) и какао (стало дороже на 13 процентов).