Французы вынуждены отказывать детям в сладком из-за цен, пишут СМИ
France 2: инфляция вынудила французов экономить на главной католическом празднике
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Жители европейской Франции вынуждены сократить расходы на традиционные пасхальные атрибуты: шоколадные фигурки.
Как сообщает телеканал France 2, энергетический кризис и акции протеста в стране привели к росту цен, поэтому покупатели смотрят на ценники и выбирают композиции поменьше.
Как рассказала мать четырех детей, глядя на красующихся в витрине шоколадных зайчиков и ежиков, "придется немного затянуть пояса, потому что, по-моему, цены все же слишком высокие". Она добавила, эти сладости — неотъемлемый атрибут Пасхи в Европе.
Другая собеседница телеканала отметила, что может побаловать себя такими десертами раз в год.
По прогнозу управляющего магазином, в этом году продажи пасхального шоколада будут меньше, чем раньше: людей останавливают цены.
"В этом году хорошо продаются товары низшей ценовой категории. Покупатели покупают меньше таких подарков и самого маленького размера", — сокрушается он.
Помимо цен на энергию, которая просто необходима для производства шоколада, удорожание готовой пасхальной фигурки связано на рост цен на сухое молоко (на 50 процентов), сахара (на 25 процентов) и какао (стало дороже на 13 процентов).
https://1prime.ru/world/20230402/840264722.html
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