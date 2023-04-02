МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Российский производитель тяжелых грузовиков "КАМАЗ" из-за антироссийских санкций оказался лидером рынка и получил большую прибыль, сетует словакское издание Hlavné správy.

Ограничительные меры против российских компаний и уход с рынка РФ зарубежных производителей большегрузов — крупный подарок для "КАМАЗа". Компания осталась практически без конкурентов, пишет автор статьи.

"Компания в полной мере воспользовалась представившимся ей шансом", — отмечает он и добавляет, что западные политики не понимали, к какому позору в будущем приведут их решения.

Один из прекрасных примеров выхода из сложной ситуации победителем показал несокрушимый тигр КАМАЗ.

"Против таких русских тигров западные паяцы — слабаки", — добавляет журналист.

На конец прошлого 2022 года производителю грузовиков удалось получить прибыль в размене 267 миллиардов рублей, это на семь процентов больше, чем годом ранее. Оставшись практически без конкурентов, компания хотя и сократила свои продажи на 2,7 процента, все-таки смогла реализовать 43,4 тысячи машин. В планах на 2023 год — продать свыше 50 тысяч грузовиков.

"Санкции вообще стали подарком для всей российской экономики. Россия похожа на богатую невесту, которая может выбирать женихов. Государств, которые воспротивились санкциям Запада, много, и России удается извлекать из этого немалую выгоду для себя", — сокрушается издание.

При этом в странах Запада сейчас наблюдается упадок, и регион не может серьезно повлиять на Москву и ее решения, резюмирует автор.