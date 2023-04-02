МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Более тысячи пабов закрылись в Великобритании в 2022 году в связи с кризисом в сфере энергетики, это вдвое больше, чем аналогичный показатель за 2021 год в связи с пандемией коронавируса, сообщает газета Daily Mail. Херш предрек политическую катастрофу для Байдена из-за "Северных потоков"

Первый кризис, с которыми столкнулись питейные заведения, стала пандемия COVID-19, вынудившая сократить количество клиентов. Далее в результате конфликта на Украине британские бары столкнулись с проблемой роста счетов за электроэнергию. Расходы на электричество некоторых пабов увеличились в три раза. В частности, счет одного из них за десять дней превысил 2 тысячи фунтов стерлингов (2,5 тысячи долларов США).

По данным организации CAMRA, в первую половину 2022 года закрылись 485 пабов, во вторую — 554. Среди закрытых питейных заведений оказался и бар известного британского шеф-повара Джейми Оливера Cock в графстве Эссекс, который он приобрел в 2006 году. Здание старинного паба Crooked House, действовавшего с 1830-х годов, было также выставлено на продажу.

Британская ассоциация пива и баров отметила, что из-за роста счетов за электроэнергию другие заведения находятся под угрозой закрытия, и добавила, что счет за год может вырасти до 18,4 тысячи фунтов стерлингов (22,7 тысячи долларов США). По словам члена CAMRA Дэйва Хейворда, индустрии осталось всего несколько месяцев до "абсолютной кровавой бойни".

Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и сильнее бьют по Западу, а не по РФ.