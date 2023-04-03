МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Вашингтон направил уже больше 113 миллиардов долларов в пользу "самой коррумпированной в мире страны", за этими расходами у американцев нет никакой возможности следить, возмутился в эфире телеканала Fox News сенатор Джеймс Вэнс. СМИ: Польша закупает в России больше пропан-бутана, чем весь Евросоюз

По подсчетам политика, эта сумма может превысить уже 130 миллиардов долларов: в нее входит и военная помощь.

Вэнс отметил, что у американских властей и налогоплательщиков нет никакого представления о том, как расходуются эти ресурсы.

"Это возмутительно, но, к сожалению, подтверждает, что мы, по сути, уже знаем: мы отправили 113 миллиардов долларов — а, вероятно, Такер, еще больше: где-то 130 миллиардов долларов — самой коррумпированной стране на Земле, и у нас нет никакого реального представления о том, как тратятся эти ресурсы", — сказал политик.

Он подчеркнул, что политика американских властей поставила под угрозу и господство доллара на мировой арене.

"Мы близки к тому, что американский доллар перестанет быть мировой резервной валютой, и это обвалит нашу экономику", — заключил сенатор.