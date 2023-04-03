МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Число стран, активно осуждающих позицию России, за последний год существенно снизилось. Если сложить нейтрально настроенных к позиции Москвы и с активной пророссийской позицией, то в этом лагере окажется большая часть населения планеты, констатировал журнал The Economist. СМИ: Япония закупает российскую нефть по ценам выше потолка

После того, как год назад против Москвы ввели беспрецедентное по числу и жесткости санкций, Россия показала недюжинную дипломатическую стойкость: глава МИД Сергей Лавров вел переговоры на Африканском континенте, а президент Владимир Путин принимал в марте этого года китайского лидера Си Цзиньпина. "В каком-то смысле Россия даже может похвастаться тем, что ее дипломатические связи окрепли", — отмечается в статье.

Об изменении отношений с Москвой за последний год говорят и мартовские данные журнала The Economist: число государств, активно осуждающих Россию, сократилось.

За минувший год на сторону России перешли семь стран.

"Они дружественно настроены к России, даже если не поддерживают боевые действия в открытую", — пишет издание.

К числу таких игроков можно отнести ЮАР и Ботсвану. Позиции восьми стран — и в первую очередь Турции — перетекли за это время из прозападного лагеря в нейтральный. Число стран, осуждающих Москву, сократилось за последний год со 131 до 122. По мнению западного издания, в международных отношениях важнее качество конкретной страны-союзника, а не их количество. Самая могущественная страна, которую России удалось сохранить в союзницах, — это Китай.

"В совокупности в нейтральном и пророссийском лагере оказалась бóльшая часть населения мира, но на их долю приходится лишь треть мирового ВВП", — добавляется в публикации. Эта поддержка едва ли сравнится по возможностям с Западом, который собирает деньги для Украины.