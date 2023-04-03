СМИ: у Польши для Зеленского плохие новости о судьбе Украины
Myśl Polska: борьба с Россией интересует Запад сильнее вопроса существования Украины
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Дальнейшее существование Украины для стран Запада не представляет практически никакого интереса: их силы и стремления нацелены на борьбу с Россией, считает автор польского издания Myśl Polska Антоний Конюшевский.
"Так называемая украинская проблема, вопрос существования государства и его перспективы не имеют большого значения. Не в этом дело", — пишет обозреватель.
Подконтрольные Киеву территории как отдельная страна, независимая политическая единица, западный альянс не волнуют. Кроме того, для них не имеет значение и будущее украинцев. Публицист считает также, что "холодный мир" между Россией и Западом слишком долго тянется, а противостояние, которое мы наблюдаем сейчас, можно расценивать как окончательное столкновение России с Америкой и Евросоюзом.
Конюшевский предупредил, что его родная страна — Польша — значит на международной политической арене не больше, чем Киев.
"Поляки по-прежнему живут в плену колоссальных иллюзий", — заключил он.
https://1prime.ru/world/20230403/840273004.html
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