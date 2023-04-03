МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Дальнейшее существование Украины для стран Запада не представляет практически никакого интереса: их силы и стремления нацелены на борьбу с Россией, считает автор польского издания Myśl Polska Антоний Конюшевский. The Economist: влияние России на мировой арене растет, несмотря ни на что

"Так называемая украинская проблема, вопрос существования государства и его перспективы не имеют большого значения. Не в этом дело", — пишет обозреватель.

Подконтрольные Киеву территории как отдельная страна, независимая политическая единица, западный альянс не волнуют. Кроме того, для них не имеет значение и будущее украинцев. Публицист считает также, что "холодный мир" между Россией и Западом слишком долго тянется, а противостояние, которое мы наблюдаем сейчас, можно расценивать как окончательное столкновение России с Америкой и Евросоюзом.

Конюшевский предупредил, что его родная страна — Польша — значит на международной политической арене не больше, чем Киев.

"Поляки по-прежнему живут в плену колоссальных иллюзий", — заключил он.