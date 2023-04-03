Украина получила первый транш от МВФ в размере 2,7 миллиарда долларов
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,7 миллиарда долларов в рамках новой программы финансирования, заявил глава нацбанка страны Андрей Пышный.
"Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы расширенного финансирования. Это 2 миллиарда специальных прав заимствования, что равняется примерно 2,7 миллиарда долларов", — написал Пышный в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 31 марта одобрил выделение Украине 15,6 миллиарда долларов в рамках кредитной программы на четыре года. Отмечается, что это самый большой кредит для Украины и первый значительный пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте.
В феврале премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев рассчитывает на получение первого транша от МВФ в первом-втором кварталах этого года.
* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская
https://1prime.ru/world/20230403/840273188.html
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