МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Больше половины британцев с начала года сократили расходы на не относящиеся к предметам первой необходимости товары из-за роста стоимости жизни, утверждается в исследовании аудиторской компании KPMG, опубликованном на ее сайте. Средние цены на газ на европейской бирже за год снизились втрое

"Из-за повышения в апреле цен на электричество, мобильную связь и интернет многим семьям придется сократить свои расходы. Больше половины респондентов отметили, что уже с начала 2023 года тратят меньше на товары не первой необходимости", — приводятся в документе слова специалиста компании по определению покупательских трендов населения Линды Эллет.

Согласно результатам опроса, большинство британцев (63%), сокративших расходы, экономят на питании вне дома, треть опрошенных также перешли на более дешевую продукцию. При этом половина респондентов назвали причиной экономии высокие тарифы на электроэнергию.

В заявлении на сайте компании отмечается, что ранее государство предоставляло с октября 2022 по март 2023 года ежемесячную скидку на выплату счетов за электроэнергию в размере 67 фунтов стерлингов. Опрос также показывает, насколько семьям придется снизить покупательскую активность, если государство не продлит эти субсидии.

Опрос для KPMG проводила исследовательская компания OnePoll среди 3000 британских потребителей с 6 по 10 марта 2023 года — в преддверии апрельского повышения цен на многие товары и услуги в Великобритании.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.