МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Следователи в Германии подозревают, что яхта, которую ранее связывали с терактом на "Северных потоках", была использована, чтобы отвлечь внимание от истинных исполнителей диверсии, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники. Цены на газ в Европе выросли выше 550 долларов за тысячу кубов

Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик.

Ряд официальных лиц в США и Европе разделяют скептическое отношение Германии к тому, что экипаж из шести человек смог заложить сотни килограммов взрывчатки для подрыва трубопроводов, отмечает издание. Следствие рассматривает версию, что "Андромеда", вероятно, была не единственным судном, использовавшимся для атаки, или вообще служила отвлекающим маневром.

Хотя следствие в Германии установило, что следы взрывчатки "военного образца", найденные на столе в каюте яхты, соответствуют взрывчатке, использованной на трубопроводе, некоторые чиновники сомневаются, что опытные диверсанты оставили бы после себя столь очевидные доказательства вины. Они не исключают, что кто-то умышленно пытается навести следствие на ложный след, говорится в материале издания.

Другие источники допускают, что террористы могли быть просто неаккуратны. "Не все сходится, но люди могут совершать ошибки", — сказал изданию высокопоставленный источник в европейской службе безопасности.