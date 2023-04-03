ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Некоторые западные чиновники негласно обсуждают возможное участие в атаке на газопроводы "Северный поток" Варшавы и Киева исходя из предварительных данных ФРГ, в канцелярии президента Польши отвергли отношение к инцидентам, сообщает газета Washington Post. СМИ узнали подробности о яхте, связанной с атакой на "Северные потоки"

"Основываясь на первоначальных выводах Германии, чиновники негласно обсуждают потенциальное участие польского или украинского правительства в нападении. Некоторые заявили, что у Польши, возможно, был мотив, учитывая, что она была одним из наиболее ярых критиков проекта "Северный поток" с момента его начала в конце 1990-х", — говорится в сообщении газеты.

Как отмечается, глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач призвал к осторожности в выводах. "Виной всему может быть российская игра… Польша не имеет никакого отношения к этому (нападению)", — цитирует газета слова Пшидача.

Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — это очевидный теракт.