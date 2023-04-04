МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Совсем скоро Вашингтон исчерпает средства на помощь Украине, пишет The New York Times со ссылкой на комментарий высокопоставленного американского чиновника. Bloomberg раскрыл, какая валюта вытеснила доллар

По его мнению, до сих пор поддержка Киева странами Запада отличалась своей твердостью и постоянством, однако постепенно эти гарантии сойдут на нет.

Согласно прогнозам собеседника The New York Times, бюджет Белого дома на военную помощь Украине может быть исчерпан примерно к сентябрю. При этом отмечается, что последний транш артиллерийских снарядов и ракет, который был отправлен Киеву, был "последней отчаянной попыткой" помочь стране.

Ранее власти США анонсировали новый пакет помощи Украине, причем в этот раз объем поддержки составит 2,6 миллиарда долларов. В поставки войдут противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива и ремонтно-эвакуационные машины.