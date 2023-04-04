БРАТИСЛАВА, 4 апр — ПРАЙМ. Словакия усилит контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты местного рынка, сообщила генеральный секретарь служебного управления министерства сельского хозяйства Словакии Зузана Ноузовска. Польша значительно снизила объем ввоза украинского зерна

"Ввозимая с Украины пшеница, кукуруза, масличные культуры или мука должна соответствовать тем же критериям качества и безопасности, что и продукция наших производителей. Мы приступаем к совместному исполнению надзора над перемещением этих товаров в Словакии в сотрудничестве с финансовой службой при участии наших контролирующих органов", — сказала Ноузовска на пресс-конференции, ее слова приводит портал teraz.sk.

Она пояснила, что представители финансовой службы на границе будут ставить пломбы на все партии зерновых культур, которые идут транзитом в другие страны через территорию Словакии. Те партии, что предназначены для Словакии, будут проходить проверку на содержание пестицидов и других веществ.

"Полагаем, что так обеспечим контроль над всеми импортируемыми зерновыми культурами, не только для охраны внутреннего, но и открытого европейского рынка", — добавила она.

Вопрос экспорта украинской пшеницы поднимался премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в ходе встречи с Владимиром Зеленским. Хегер отмечал, что необходимо принять меры для того, чтобы пшеница с Украины не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей. По данным правительства Словакии, Зеленский пообещал провести переговоры с экспортерами, чтобы они не злоупотребляли ситуацией.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".