МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Резервный банк Новой Зеландии в среду повысил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до более чем 14-летнего максимума 5,25%, и вновь повторил, что инфляция все еще слишком высока и устойчива. Америка вертит долларом, как ей угодно: что ждет "валюту номер один"

Решение центрального банка удивило рынки. Согласно результатам опроса, проведенного Reuters, 22 из 24 опрошенных экономистов прогнозировали, что РБНЗ повысит ставки лишь на 25 базисных пунктов. Это одиннадцатое подряд повышение ставки РБНЗ с октября 2021 года.

"Комитет (по денежно-кредитной политике) согласился с тем, что официальная процентная ставка должна быть повышена, чтобы, как указывалось ранее, вернуть инфляцию к целевому диапазону 1%-3% в среднесрочной перспективе", — говорится в заявлении центрального банка.