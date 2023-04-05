МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Европейский союз намерен рассмотреть одиннадцатый пакет санкций против России сразу после Пасхи, сообщила газета Politico, ссылаясь на европейских дипломатов. Путин заявил, что санкции — это надолго

Как уточняется, обсуждение пройдет с участием Европейской комиссии и послов ЕС.

В этом году католики будут отмечать Пасху 9 апреля.

Как ранее сообщала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, новый пакет будет направлен на обход уже введенных ограничений. СМИ: Литва предложила ввести санкции против российской ядерной энергетики

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине, они затронули торговлю, инвестиции, энергетику, сферы услуг, туризм.

25 февраля Евросоюз принял десятый пакет антироссийских мер, в него вошли расширенные торговые ограничения и новые персональные санкции на сумму 11,4 миллиарда евро.