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2023
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ЕС обсудит новый пакет антироссийских санкций после Пасхи, сообщили СМИ
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Европейский союз намерен рассмотреть одиннадцатый пакет санкций против России сразу после Пасхи, сообщила газета Politico, ссылаясь на европейских дипломатов. Как уточняется,... ПРАЙМ, 05.04.2023
экономика, мировая экономика, новости, ес, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Европейский союз намерен рассмотреть одиннадцатый пакет санкций против России сразу после Пасхи, сообщила газета Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.
Как уточняется, обсуждение пройдет с участием Европейской комиссии и послов ЕС.
В этом году католики будут отмечать Пасху 9 апреля.
Как ранее сообщала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, новый пакет будет направлен на обход уже введенных ограничений.
Западные страны ввели беспрецедентные санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине, они затронули торговлю, инвестиции, энергетику, сферы услуг, туризм.
25 февраля Евросоюз принял десятый пакет антироссийских мер, в него вошли расширенные торговые ограничения и новые персональные санкции на сумму 11,4 миллиарда евро.