МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Импорт новой техники из Китая через Забайкальск в январе-марте 2023 года вырос в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России. Эксперты оценили динамику цен на авто, ввезенные по параллельному импорту

"В 5 раз вырос импорт новой техники из Китая через Забайкальск… В январе-марте 2023 года таможенники оформили более 11 тысяч самосвалов, автобусов, погрузчиков, тракторов, машин для строительства дорог, кранов и др. Это в 5 раз больше, чем годом ранее", — говорится в релизе в телеграм-канале службы.

Там же уточняется, что товары приоритетного импорта, к которым относится и техника, таможенники оформляют в первоочередном порядке и максимально быстро.

Ведомство уточняет, что также новую технику ввозят через ДАПП Староцурухайтуйский, который возобновил работу на грузовом направлении с 21 марта 2023 года. Согласно данным ФТС, за первые 10 дней таможенники оформили 264 новых седельных тягача.