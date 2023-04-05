МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в марте вырос до 53,7 пункта с 52 пунктов в феврале, говорится в сообщении S&P Global. ЕС обсудит новый пакет антироссийских санкций после Пасхи, сообщили СМИ

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 54,1 пункта.

При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, вырос до 55 пунктов с 52,7 пункта. Показатель ожидался на уровне в 55,6 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, вырос до 52,6 пункта с 50,7 пункта в феврале, как и показывала предварительная оценка. PMI сферы услуг Германии увеличился до 53,7 пункта с 50,9 пункта в феврале. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 53,9 пункта. Британские учителя начали экономить на обедах из-за роста цен, сообщили СМИ

Композитный индекс деловой активности Франции, по окончательной оценке, поднялся до 52,7 пункта с уровня февраля в 51,7 пункта. Аналитики ожидали роста до уровня предварительной оценки в 54 пункта. PMI страны в сфере услуг вырос до 53,9 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее. Аналитики прогнозировали индикатор на уровне 55,5 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.