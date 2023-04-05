МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. "Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, подписал контракт на поставку в 2023 году хлористого калия в Индию по цене 422 доллара за тонну, сообщает пресс-служба компании. Правительство увеличило квоту на экспорт российских минеральных удобрений

"Уралкалий", один из ведущих мировых производителей калия, сообщает о подписании контракта на поставку хлористого калия в Индию. Компания первой среди производителей подписала соглашение с крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) на поставку хлористого калия до 30 сентября 2023 года",- говорится в сообщении.

Отмечается, что цена поставляемых в Индию калийных удобрений составит 422 доллара США за тонну на условиях поставки в порт покупателя (CFR).