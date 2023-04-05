МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Проблемы американских банков перекинулись в Европу и теперь грозят перерасти в новый глобальный кризис, считает директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский. В США раскрыли, сколько осталось жить Америке

"Риски того, что может произойти перерастание в совсем уже глобальный кризис, они по-прежнему сохраняются", — заявил он во время выступления в клубе "Валдай".

Даже если власти держат под контролем ситуацию в крупных организациях, их семейные дочерние офисы могут оказаться вне поля зрения государства, отметил дипломат и подчеркнул, что подсчитать риски такого бизнеса иногда довольно сложно.

По словам Биричевского, исключать "эффект домино" все еще не стоит, хотя в данный момент нельзя сказать, что ситуация развивается в этом направлении.

"Надо быть на страже", — подчеркнул представитель МИД.