ЖЕНЕВА, 5 апр — ПРАЙМ. Мировая торговля сохранила устойчивость, ее объем по итогам 2022 года вырос на 2,7%, следует из доклада Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованного в среду. Мировые цены на продовольствие выросли в 2022 году на 18 процентов

Как сообщили в ВТО, торговля товарами была более устойчивой, чем ожидалось в течение большей части 2022 года, несмотря на влияние конфликта между Россией и Украиной.

"В первые три квартала 2022 года рост объема торговли товарами составил в среднем 4,2% в годовом исчислении, после чего снижение на 2,4% в четвертом квартале привело к снижению роста за год до 2,7%", — говорится в докладе.

Как уточняется, резкому падению способствовали несколько факторов, включая повышение мировых цен на сырьевые товары, ужесточение денежно-кредитной политики в ответ на инфляцию и вспышки COVID-19, которые привели к нарушению производства и торговли в Китае.

В организации напомнили, что окончательный результат за 2022 год оказался ниже октябрьского прогноза ВТО в 3,5%, но близок к более ранней оценке в 3,0%, сделанной в апреле прошлого года.