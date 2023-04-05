ЖЕНЕВА, 5 апр — ПРАЙМ. Цены на продовольственные товары в мире в 2022 году выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, а удобрения подорожали на 63%, следует из доклада Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованного в среду. ВТО сообщила о росте мировой торговли в 2022 году

"Цены на продовольственные товары также сильно колебались в течение 2022 года: с января по май они подскочили на 19%, а затем упали на 15% с мая по декабрь. За год цены на продовольствие выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, включая рост цен на зерно на 21%", — говорится в докладе.

По данным ВТО, стоимость удобрений за год выросла еще больше – на 63%.

Как отметили в организации, повышение цен на продовольствие должно стимулировать рост сельскохозяйственного производства. Это в свою очередь должно повысить доступность продовольствия и привести к снижению цен. "С другой стороны, уменьшение площади обрабатываемых земель и высокая стоимость удобрений могут привести к снижению урожайности и росту цен", — отмечают в ВТО.