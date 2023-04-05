ЖЕНЕВА, 5 апр — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила прогноз роста мировой торговли в 2023 году до 1,7% с 1%, следует из доклада ВТО, опубликованного в среду. Мировые цены на продовольствие выросли в 2022 году на 18 процентов

"Экономисты ВТО прогнозируют рост объема товарной торговли на 1,7% в 2023 году — по сравнению с оценкой 1,0%, сделанной в октябре прошлого года — при росте реального ВВП на 2,4% по рыночному обменному курсу", — говорится в докладе.

В организации ожидают, что темпы роста торговли и производства в этом году будут ниже средних показателей в 2,6% и 2,7% за 12 лет, прошедших после торгового коллапса, последовавшего за мировым финансовым кризисом.

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что в 2023 году мировая торговля будет по-прежнему испытывать давление внешних факторов, и призвала страны избегать фрагментации торговли и воздерживаться от создания препятствий для нее.

"Инвестирование в многостороннее сотрудничество в области торговли, как это сделали члены ВТО на нашей двенадцатой министерской конференции в июне прошлого года, будет способствовать экономическому росту и повышению уровня жизни людей в долгосрочной перспективе", — приводятся в докладе слов гендиректора ВТО.

По оценкам ВТО, в 2024 году ожидаемый рост торговли составит 3,2%.