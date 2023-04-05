ЖЕНЕВА, 5 апр — ПРАЙМ. Просчеты мировых центробанков могут негативно повлиять на глобальную экономику и торговлю; регуляторам необходимо найти баланс в своей денежно-кредитной политике, говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО). МИД допустил возникновение нового глобального кризиса

"После нескольких лет экспансионистской денежно-кредитной политики центральные банки оказались в сложном положении, когда необходимо найти баланс между усмирением инфляции, поддержанием экономического роста и сохранением финансовой стабильности. Просчеты могут иметь негативные последствия для мировой экономики и торговли", — говорится в докладе, опубликованном в среду.

Как отметили в ВТО, недавние банкротства банков в США и Европе подчеркивают возможное существование дополнительных факторов уязвимости, связанных с изменением условий процентных ставок.

"Неожиданный рост инфляции может повысить вероятность более масштабного повышения ставок, но это сопряжено с риском более широкого финансового заражения, которое приведет к сокращению производства и торговли. Правительствам и регулирующим органам необходимо быть внимательными к этим и другим финансовым рискам в ближайшие месяцы", — предупредили в организации. ВТО допустила новый скачок цен на газ в Европе

Проблемы в банковском секторе США начались в марте. Регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, входивший в двадцатку крупнейших банков США. Это стало самым крупным банкротством американского банка после кризиса 2008 года. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, а также крипто-ориентированный банк Silvergate.

Волатильность затронула и европейский банковский сектор. В кризисной ситуации оказался швейцарский гигант Credit Suisse. В результате было объявлено, что он будет поглощен крупнейшим швейцарским банком UBS. Сумма сделки составит 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов).