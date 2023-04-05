МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Американский "долларовый король" обречен, и виноваты в этом сами США, написал обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

США сами сделали из своей валюты мирового лидера, но, совершая это, она запустила необратимый процесс, который и уничтожит гегемонию доллара, считает он. "Это тупик": Европе озвучили три плохих для нее новости

Журналист напомнил, что после подписания Бреттон-Вудского соглашения Вашингтон стал доминировать в торговле благодаря доллару. Появившийся в 1999 году евро преуспел в качестве мировой валюты, однако не смог стать достойным соперником нью-йоркским рынкам из-за отсутствия единого казначейства в Евросоюзе. А затем международный финансовый кризис 2008 года, который вспыхнул исключительно по вине США, парадоксальным образом лишь укрепил доллар, добавил Жирар.

Он объяснил, что доллар до сих пор остается лучшей валютой-убежищем, так как американский бюджет, Федеральная резервная система и финансовая система понятны и прозрачны, чего нельзя сказать, например, об их китайских аналогах.

"В период мирового финансового кризиса инвесторы предпочитают прибегать к помощи доллара, даже если сама экономическая угроза возникла по вине США. Это то, что произошло в 2008-2009 годах, когда доллар укрепился по отношению к евро и иене. Сегодня он по-прежнему составляет 59 процентов мировых валютных резервов (72 процента в 1999 году. — Прим. ред.)", — напомнил Жирар.

Но американцы совершили главный просчет, когда начали использовать доллар в качестве оружия, продолжил журналист.

Так, в 2014 году банку BNP пришлось выплатить США штраф в размере девяти миллиардов долларов за то, что он, в соответствии с европейским и французским законодательством, финансировал экспорт из Кубы, Судана и Ирана, — хотя эти три страны находились под эмбарго Америки. Поскольку компенсация производилась в Нью-Йорке за счет BNP, американское правосудие объявило о своей территориальной юрисдикции. В дальнейшем США стали навязывать свои собственные правила игры другим государства, и европейские страны стали покорно им подчиняться. В США раскрыли, сколько осталось жить Америке

Заморозка валютных резервов российского Центробанка в 2022 году многое изменила. Многие государства поняли, что если что-то не понравится Вашингтону, то и они могут внезапно потерять большую часть своих резервов. Поэтому у многих и возникло стремление к сокращению объемов долларовой торговли.

Более того, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) объявили о планах создать собственную валюту для финансирования торговых обменов, а в КНР уже разработана внутренняя межбанковская система электронных расчетов. Она — альтернатива системе SWIFT, контролируемой Западом.

"Дедолларизация мира не будет завершена в одночасье. Но этот процесс необратим", — заключил обозреватель.