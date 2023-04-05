МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте сократился до 51,2% с показателя февраля в 55,1%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). В США раскрыли, сколько осталось жить Америке

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя лишь до 54,5%.

Индекс занятости в секторе услуг страны в марте также снизился — до 51,3% с 54% в феврале.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.