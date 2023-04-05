МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что две партии российских удобрений сейчас готовятся и вскоре будут отправлены в нуждающиеся страны. Эрдоган отметил недовольство Путина частью продуктовой сделки

"Россия уже многое делает. Уже идут безвозмездные поставки российских удобрений наиболее нуждающимся странам. Это заняло большое время. Речь идет о 262 тысячах тонн российских удобрений, которые были арестованы в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Нидерландов… Где-то в марте в Малави пришла первая партия таких удобрений. Сейчас еще две партии готовятся и будут отправлены", — сказал он в интервью RT.

В конце ноября 2022 года группа "Уралхим" заявила, что в портах Европы заблокировано более 260 тысяч тонн ее удобрений, которые она готова бесплатно поставить в африканские страны. Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин пояснял, что компания из-за ограничительных мер столкнулась с невозможностью заплатить за фрахт самостоятельно, но договорилась о помощи с ООН. Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 000 тоннах. Первая и единственная партия продукции в 20 000 тонн была отправлена из Нидерландов в Малави.