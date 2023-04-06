МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Иностранные зерновые трейдеры собираются продать свои активы в РФ, и до начала нового экспортного сезона должны предоставить информацию об этом в подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, чтобы получить разрешение на продажу, сообщила журналистам первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Минсельхоз получил уведомление от Viterra о прекращении экспорта зерна

С конца марта о решении прекратить экспорт зерна из России с 1 июля 2023 года сообщили три крупных мировых поставщика сельхозпродукции: сначала стало известно о планах американской Cargill и канадской Viterra, позже в Минсельхоз РФ поступило уведомление от российской "дочки" Louis Dreyfus Company.

"Они (иностранные трейдеры — ред.) не ликвидируют (российские дочерние — ред.) компании, они их продают. Пока, по крайней мере — по той информации, которую они говорят — планируют продать", — сообщила Лут.

"У нас нет информации (кому возможна продажа активов – ред.). С каждой компанией договорились, каждая компания приехала и сказала, что у нее такая ситуация. Все они сказали, что до 1 июля должны нам дать материалы на подкомиссию, чтобы получить разрешение на продажу, поэтому до 1 июля у всех будет какая-то позиция", — добавила она.

На основании итогов 2022 года на все три компании приходилось порядка 5,5 миллиона тонн экспортных поставок российского зерна, или около 13% сообщила Лут, уточнив, что примерно столько же, 13%, приходится на квоту, которую эти компании должны выбрать до конца нынешнего сезона (до 30 июня 2023 года). "Все компании подтвердили, что квоту свою они будут исполнять, выбирать, зерно у них закуплено", — сказала она.

Никаких рисков от ухода иностранных трейдеров министерство не видит. "Если ты компанию продаешь, у тебя остается история, остаются квоты на следующий сезон: были иностранные компании, стали российские… Главное, чтобы зерно вывозилось с рынка в том объеме, в котором нам нужно", — подчеркнула первый замминистра, еще раз напомнив, что в этой части министерство не видит никаких рисков.

Также Лут сообщила, что ряд иностранных производителей семян готовы продолжать работать в России, соблюдая требования по локализации производства, сообщила журналистам первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"Они видели все правила локализации, проект правил локализации все читали. У нас есть компании, которые готовы под эти правила идти", — сообщила Лут, уточнив, что в этом числе есть компании из разных стран. РФ не против работы с иностранными производителями семян, но рассчитывает на локализацию этих компаний в стране, говорила первый замминистра в середине марта. Тогда же проходил согласование проект постановления по квотированию с 2024 года поставок семян.

В середине февраля министерство предложило ввести в 2024 году квоты на импорт в РФ из недружественных государств семян девяти сельскохозяйственных культур с их поэтапным снижением в течение трех лет по мере увеличения внутреннего производства.

"Либо мы завозим коммерческие семена, которые однолетние, либо мы завозим все от исходных линий для того, чтобы идти в длительный процесс полной локализации, и мы на это готовы. И пока мы идем в длительном процессе полной локализации, мы закрываемся коммерческими семенами — то есть промежуток, который оттягивает ситуацию, нам не нужен, это очень опасно", — подчеркнула Лут, комментируя принципы, которые министерство закладывает в квотирование.

Первый замминистра отметила, что второй принцип — локализация. "Мы сейчас обсуждаем с правительством, с бизнесом, мы считаем, что завозить можно на территорию страны семена только тем компаниям, которые сделали план локализации на территории нашей страны", — продолжила она, уточнив, что постановление по правилам локализации должны утвердить в течение месяца.

"Технология (производства — ред.) должна будет базироваться на российской компании с обязательным привлечением научных институтов. Привлечение научных институтов является критически важным, потому что мы с вами за это время потеряли некие компетенции, которые нам надо восстановить", — сказала первый замминистра.

Ранее о решении уйти из РФ сообщила американская Corteva Agriscience (производитель средств защиты растений и семян), ограничил свою деятельность производитель семян подсолнечника и сорго Nussed, письменно о приостановлении поставок семян подсолнечника заявляли Syngenta (позже отказались от этих планов) и Bayer.

Вместе с тем Минсельхоз РФ, по словам Лут, рассчитывает, что внутренние цены на зерно вырастут до "разумных" уровней с текущих низких, обеспечив баланс для приемлемого урожая в будущем сезоне и продовольственной инфляции в рамках официального таргета.

"Учитывая достаточно невысокий уровень цен по зерновым, мы понимаем, что цена по зерновым, ну, и по растениеводческой группе должна корректироваться. И если она будет корректироваться, а она будет корректироваться в любом случае в новом сезоне, то, конечно, любая корректировка вверх по сырью через какое-то время приведет к корректировке вверх по продуктам переработки ", — сказала Лут.

"Поэтому здесь мы будем двигаться аккуратно, но, конечно, нам нужно, чтобы у нас цены находились на разумном уровне для того, чтобы обеспечивать следующий этап производства", — добавила она.

Россия в 2022 году собрала рекордный урожай зерна — 157,676 миллиона тонн в весе после доработки, на 29,9% больше урожая предыдущего года. В конце декабря Минсельхоз сформировал структуру посевных площадей под урожай 2023 года, которые, по оценке министерства, могут обеспечить валовый сбор зерна на уровне 125-127 миллионов тонн, включая 80-85 миллионов тонн пшеницы.

"Рисков создания того, что у нас не будет сырьевой базы в следующем сезоне, мы допускать не должны, поэтому корректировка в любом случае будет, потому что объективно такого урожая, который был в этом сезоне, (в новом — ред.) не будет. Поэтому уберем излишек зерна с рынка за счет экспорта, в следующем сезоне будет урожай меньше, поэтому на рынке все сбалансируется, и будет разумная балансовая цена", — считает первый замминистра.

Она отметила уровень общей и продовольственной инфляции по состоянию на 4 апреля — 3,3% и 2,3% соответственно, добавив о планах удержаться в таргете 4-4,5% — "мы будем стараться находиться в этом ключе", хотя заметила, что от сезонности по производству овощей "никуда не деться". Таргет Банка России по инфляции находится вблизи 4%, говорила в феврале глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

В то же время Лут отметила, что Минсельхоз РФ своевременно скорректирует расчет экспортной пошлины на зерно согласно действующей нормативной базе, но оставит механизм расчета, а также не планирует отменять пошлину на экспорт подсолнечника, сообщила журналистам первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"У нас корректируется только цена отсечения (один раз в год — ред.). Все остальное (механизм — ред.) остаётся, то есть он сам себя регулирует. Вопрос только в цене отсечения, потому что это зависит от четырёх факторов", — сообщила Лут, уточнив, что министерство исходит из себестоимости производства зерна, прогнозируемого объема урожая, мировых цен на зерно и валютного курса.

"И мы планируем так же, как в прошлом году, 30 июня в этом году посмотреть, что у нас будет получаться. Самое главное — себестоимость, всех волнует себестоимость, потому что она объективно меняется в сторону увеличения", — добавила первый замминистра.

В России в рамках зернового демпфера с июня 2021 года действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень. С июля 2022 года расчет этих пошлин переведен в рубли. Представители аграриев РФ — отраслевые союзы, торгово-промышленная палата, — в связи с ростом себестоимости производства зерна в условиях низких внутренних цен неоднократно предлагали отменить пошлину.

Кроме того, в конце марта вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила профильным министерствам рассмотреть обращение депутатов Госдумы с просьбой временно отменить экспортную пошлину на подсолнечник в связи с резким снижением цен в РФ на эту сельхозкультуру.

Лут сообщила, что министерство не считает нужным отменять пошлины по причине нехватки сырья в отдельных регионах. "В центре сырья у нас не хватает. Поэтому никакую пошлину мы отменять не будем. Пока мы работаем над мощностями, мощности увеличиваем. И мы ещё работаем над увеличением сырьевой базы", — сказала она.

РФ в 2022 году собрала рекордный урожай масличных культур — 29,1 миллиона тонн, на 17% выше уровня 2021 года. По оценке Минсельхоза, сейчас перерабатывающие мощности РФ в целом рассчитаны на 26-28 миллионов тонн сырья, сообщила Лут, кроме того, в следующем году их будет введено еще примерно на 3 миллиона: тем не менее, с учетом действующих мощностей и потенциальной переработки, которая строится в центральной части России, нехватка сырья остается.