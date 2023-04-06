В Швеции ожидают трудностей с поиском виновных в подрыве "Северных потоков"
Шведский прокурор Люнгквист: найти виновных в подрыве "Северных потоков" будет непросто
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Определить виновных в подрыве "Северных потоков" будет непросто, заявил прокурор Швеции Матс Люнгквист, ведущий расследование ЧП на газопроводах.
По его словам, следствие делает выводы, исходя из полученных фактов и результатов анализа, а также осмотра места ЧП и информации от других государств.
Различные домыслы вокруг происшествия не влияют на расследование, подчеркнул прокурор и выразил надежду на то, что найти ответственных все-таки удастся.
26 сентября 2022 года несколько ниток российских трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" оказались повреждены в результате подводных взрывов. По данным расследования, инцидент мог случиться в результате умышленной диверсии.
Россия назвала случившееся актом международной диверсии, а Гепрокуротура возбудила уголовное дело.
https://1prime.ru/world/20230406/840300509.html
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