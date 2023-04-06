ХАНОЙ, 6 апр — ПРАЙМ. Цель по объему товарооборота между Россией и Вьетнамом составляет 10 миллиардов долларов к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, подводя итоги 24-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии. Россия и Вьетнам могут расширить инструменты для независимых расчетов

"В текущих условиях мы продолжаем двигаться по траектории осмысленного и устойчивого развития. Вьетнам – наш давний партнер, отношения с которым традиционно носят дружественный характер и не подвержены конъюнктурным колебаниям. Укрепление стратегического партнерства с Вьетнамом — один из приоритетов российской внешней политики в регионе. Как ориентир видим цель в 10 миллиардов долларов США товарооборота к 2030 году", — передали слова Чернышенко в аппарате вице-премьера.

Для достижения этой цели, по его словам, будет разработан комплексный план действий по основным направлениям совместной работы, таким как промышленность, сельское хозяйство, энергетика, финансы, транспорт, цифровизация. "Отраслевым рабочим группам в структуре межправкомиссии будут поставлены эти задачи. Она также пополнится как минимум еще двумя новыми рабочими группами – по транспорту и по цифровой трансформации", — добавил вице-премьер.

Чернышенко и вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха подписали итоговый протокол заседания комиссии. В присутствии вице-премьеров также были подписаны соглашения о научном сотрудничестве между Российской академией наук и Вьетнамской академией наук и технологий и о создании совместного Юго-Восточного центра разработки и исследований в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий в Ханое.

В состав российской делегации вошли более 50 представителей российских министерств, ведомств и компаний. Следующее заседание российско-вьетнамской межправкомиссии пройдет в России.