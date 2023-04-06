Международные резервы Украины достигли максимума за 11 лет
Международные резервы Украины достигли рекордных за 11 лет 31,9 миллиарда долларов
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет и составили 31,9 миллиарда долларов, сообщили в четверг в национальном банке Украины (центробанке).
"По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы, по предварительным данным, составили 31,9 миллиарда долларов США. Это рекордный объем резервов за последние 11 лет", — говорится в сообщении регулятора в телеграм-канале.
В сообщении также отмечается, что на протяжении марта резервы выросли на 10%, в частности благодаря уменьшению объемов чистой продажи валюты центробанком, умеренным долговым выплатам и финансовым поступлениям от международных партнеров.
https://1prime.ru/world/20230406/840301475.html
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