МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Международные резервы Украины достигли рекордных показателей за 11 лет и составили 31,9 миллиарда долларов, сообщили в четверг в национальном банке Украины (центробанке). Украина подписала соглашение о получении второго гранта от США

"По состоянию на 1 апреля 2023 года международные резервы, по предварительным данным, составили 31,9 миллиарда долларов США. Это рекордный объем резервов за последние 11 лет", — говорится в сообщении регулятора в телеграм-канале.

В сообщении также отмечается, что на протяжении марта резервы выросли на 10%, в частности благодаря уменьшению объемов чистой продажи валюты центробанком, умеренным долговым выплатам и финансовым поступлениям от международных партнеров.