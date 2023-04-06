МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку, возможно, потребуется вновь повысить ставки в мае, если экономика и инфляция продолжат развиваться по траектории, обозначенной в мартовских прогнозах. Об этом в четверг заявил Филип Лейн, главный экономист ЕЦБ. "Это тупик": Европе озвучили три плохих для нее новости

"Если продолжит осуществляться базовый сценарий, который мы предусмотрели до банковского стресса, то будет уместно дальнейшее повышение ставок в мае", — сказал Лейн в интервью кипрскому агентству новостей.

"Однако на нашем майском заседании нам необходимо основываться на данных", — добавил он.