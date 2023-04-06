Главный экономист ЕЦБ Лейн допустила повышение процентных ставок в мае
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку, возможно, потребуется вновь повысить ставки в мае, если экономика и инфляция продолжат развиваться по траектории, обозначенной в мартовских прогнозах. Об этом в четверг заявил Филип Лейн, главный экономист ЕЦБ.
"Если продолжит осуществляться базовый сценарий, который мы предусмотрели до банковского стресса, то будет уместно дальнейшее повышение ставок в мае", — сказал Лейн в интервью кипрскому агентству новостей.
"Однако на нашем майском заседании нам необходимо основываться на данных", — добавил он.
https://1prime.ru/world/20230406/840302808.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.