МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Экономический потенциал БРИКС намного превосходит G7, написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. СМИ: Россия и Саудовская Аравия заставят спекулянтов "плакать"

"Вот оно! БРИКС экономически мощнее, чем G7! 31,5 процента мирового ВВП против 30,7 процента, и разрыв продолжит расти! А мы все еще застряли в старом упадочном мире из-за ЕС и НАТО! Большая ошибка! Хватит! Давайте будем свободными", — отметил он.

Филиппо часто выступает с критикой стран Запада за антироссийскую политику и поставки оружия на Украину. Ранее он призвал власти Франции задуматься о том, как перестать быть настолько зависимой от США, ведь слова президента России Владимира Путина о расчетах в юанях со всей очевидностью показали степень грозящих доллару проблем.