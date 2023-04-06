МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Экономический потенциал БРИКС намного превосходит G7, написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Вот оно! БРИКС экономически мощнее, чем G7! 31,5 процента мирового ВВП против 30,7 процента, и разрыв продолжит расти! А мы все еще застряли в старом упадочном мире из-за ЕС и НАТО! Большая ошибка! Хватит! Давайте будем свободными", — отметил он.
Филиппо часто выступает с критикой стран Запада за антироссийскую политику и поставки оружия на Украину. Ранее он призвал власти Франции задуматься о том, как перестать быть настолько зависимой от США, ведь слова президента России Владимира Путина о расчетах в юанях со всей очевидностью показали степень грозящих доллару проблем.
https://1prime.ru/world/20230406/840303063.html
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