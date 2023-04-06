БЕРЛИН, 6 апр — ПРАЙМ. Немецкий телеканал Das Erste выпустил сюжет, в котором ярко демонстрируется неэффективность санкций ЕС против России и их негативное влияние на промышленность ФРГ. ЕС обсудит новый пакет антироссийских санкций после Пасхи, сообщили СМИ

"Кажется, многочисленные пакеты санкций Запада не ослабляют Россию… Вместо этого (РФ)… снова и снова находит лазейки для смягчения последствий санкций. Но в Германии предприятия также ощущают последствия благонамеренной санкционной политики", — заявила ведущая.

В центре внимания сюжета находится завод азотных удобрений SKW Piesteritz, сильно пострадавший от санкций, поскольку он вынужден платить за газ по 50 евро за мегаватт-час, тогда как российские производители, крупнейшие поставщики мочевины в ЕС, платят всего 5 евро. Из-за нерентабельности производства завод был вынужден остановить работу одной из двух установок, говорится в репортаже.

"Мы закрываем нашу входную дверь и следим за тем, чтобы российский газ не попал в Европу. Задняя дверь нашего дома же открыта настежь. То есть мы импортируем российский газ в виде мочевины по самым выгодным условиям", — заявил представитель SKW Piesteritz Кристофер Профитлих, добавив, что каждый месяц в Европу приходят 16 кораблей с удобрением из России.

Другим производством, пострадавшим от санкций, стал, по словам ведущего, крупнейший в мире немецкий химический концерн BASF: четыре недели назад гигант заявил о переносе половины производства мочевины за рубеж и сокращении 2000 рабочих мест в Германии. При этом, эксперт по торговле агропродукцией Беттина Рудлофф в интервью телеканалу отметила трудности установления ограничений на экспорт Россией удобрений из-за зерновой сделки.

Сюжет также коснулся темы последствий санкций для дорожного строительства Германии: из-за отказа от российской нефти цены на битум, необходимый для производства асфальтобетона, выросли на 40%.

Тем не менее, отмечает телеканал, санкции все же оказывают негативное влияние на экономику России, в особенности на автостроительную отрасль: теперь 90% автомобилей приходят в Россию из Китая.

Однако, как говорит ведущий, "в повседневной жизни России санкции едва ли ощущаются. Московские супермаркеты хорошо снабжены. Инфляция падает. Очевидно, что российская экономика держится лучше, чем все думали".

ЕС 25 февраля ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии новый пакет ограничительных мер оценили в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт в Россию сократился почти на половину по сравнению с 2021 годом, а импорт в Союз был урезан почти на 60%.