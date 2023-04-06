МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 апреля, уменьшилось на 18 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 228 тысяч, сообщило министерство труда страны. Названа неожиданная угроза, от которой США не смогут спать по ночам

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показателя на уровне 200 тысяч заявок. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 246 тысяч заявок со 198 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели уменьшилось на 4,25 тысячи, до 237,75 тысячи, с уровня предшествовавшей недели в 242 тысячи.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 марта, выросло на 6 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,823 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.