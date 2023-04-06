ВАРШАВА, 6 апр — ПРАЙМ. Польша и Украина в ближайшие несколько дней решат проблему экспорта зерна, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. Польша значительно снизила объем ввоза украинского зерна

В среду Варшаву с официальным визитом посетил Владимир Зеленский, с которым данный вопрос обсуждало руководство Польши.

"Вчера были оговорены вопросы, связанные с экспортом зерна с территории Украины. Дословно в ближайшее время, в ближайшие несколько дней будут выработаны механизмы, которые сдержат экспорт зерна, который до сих пор подрывал продовольственный рынок в нашей стране", — сказал Мюллер.

Он уточнил, что одним из решений будет транзит украинского зерна через Польшу без разгрузки на территории Польши.

"Мы будем статься, чтобы экспорт происходил таким образом, чтобы сразу попадал в третьи страны, минуя Польшу, в смысле без разгрузки товара на территории Польши", — сказал Мюллер.

Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезены с Украины около 2 миллионов тонн зерна.