МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) резко понизил прогноз роста ВВП Украины на текущий год — до 0,5% с прежних 3,3%, говорится в докладе финансового института. Международные резервы Украины достигли максимума за 11 лет

"По прогнозам, рост экономики Украины в этом году составит 0,5% после ошеломляющего падения на 29,2% в 2022 году", — говорится в документе.

Также Всемирный банк уточнил, что несмотря на ущерб, понесенный страной, открытие черноморских портов Украины, возобновление торговли зерном, а также благотворительная помощь оказывают поддержку экономической активности в этом году. Также по оценкам банка, стоимость реконструкции и восстановления Украины в настоящее время выросла до 411 миллиарда долларов, что более чем в два раза превышает объем экономики Украины в 2021 году.

В январе ВБ прогнозировал возобновление роста экономики Украины до уровня 3,3% в 2023 году при условии, что не случится дальнейшей военной эскалации.