ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд ожидает, что рост мировой экономики в следующие пять лет останется на уровне 3%, это самый низкий среднесрочный прогноз с 1990 года, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году

"Мы прогнозируем, что глобальный рост останется в районе 3% в следующие пять лет – наш самый низкий среднесрочный прогноз с 1990 года. Это заметно ниже 3,8%, которые наблюдались в последние два десятилетия", — сказала она.

Низкие темпы роста будут, по словам Георгиевой, мешать сокращать бедность, "залечивать экономические шрамы коронавирусного кризиса", и обеспечивать "новые и лучшие возможности для всех".