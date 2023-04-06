МВФ отметил замедление экономической активности в Европе и США
МВФ: экономическая активность в США и еврозоне замедляется из-за повышения ставок
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ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. МВФ наблюдает замедление экономической активности в США и еврозоне из-за повышения процентных ставок и ожидает, что порядка 90% развитых стран столкнутся со снижением темпов роста, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
"Экономическая активность замедляется в США и еврозоне, где повышение процентных ставок сказывается на спросе. Около 90% развитых экономик, как ожидается, столкнутся со снижением темпов своего роста в этом году", — сказала она, выступая на мероприятии в Вашингтоне.
https://1prime.ru/world/20230406/840305139.html
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