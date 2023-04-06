БРЮССЕЛЬ, 6 апр — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась в Китае на несбалансированные отношения в европейско-китайской торговле, несмотря на значительный рост товарооборота, который достигал в 2022 году 2,3 миллиарда евро в день. МВФ отметил замедление экономической активности в Европе и США

"Товарооборот составлял в 2022 году 2,3 миллиарда евро в день. Вместе с тем, наши торговые отношения все более несбалансированны… В некоторых секторах экономики европейские компании сталкиваются с несправедливыми требованиями", — сказала глава ЕК на пресс-конференции в Пекине по итогам переговоров с китайским руководством.

В частности, европейские компании сталкиваются с проблемами для выхода на китайский рынок продовольственных товаров, медицинского оборудования. "Компании из ЕС, экспортирующие в Китай или производящие на месте, сталкиваются с дискриминацией", — сказала фон дер Ляйен. По ее словам, это не соответствует тем преимуществам, которыми пользуются на едином европейском рынке иностранные компании.

Она сообщила, что для решения этих проблем ЕС и Китай договорились возобновить диалог по наиболее актуальным темам. "Мы договорились о возобновлении диалога на высоком уровне по торговле и экономике", — сказала фон дер Ляйен. Кроме того, стороны возобновят диалог по вопросам цифровизации.