МВФ назвал фактор, способный увеличить объемы производства на треть
МВФ: равенство труда женщин и мужчин может увеличить объем производства на 35 процентов
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ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. Равенство труда мужчин и женщин может увеличить объемы производства в тех странах, где наблюдается большое гендерное неравенство, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Если в таких государствах закрыть разрыв в участии женской рабочей силы, показатели могут вырасти на 35 процентов, отметила она.
Кроме того, стимулировать производительность труда и увеличить потенциал экономического роста можно за счет развития человеческого капитала, улучшение деловой среды и ускорения цифровой революции.
Ранее Георгиева сообщила, что, согласно прогнозам фонда, рост мировой экономики в ближайшие пять лет останется на уровне трех процентов. Это стало самым низким среднесрочным прогнозом с 1990 года.
https://1prime.ru/world/20230406/840305911.html
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