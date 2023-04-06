ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. Равенство труда мужчин и женщин может увеличить объемы производства в тех странах, где наблюдается большое гендерное неравенство, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. МВФ предупредил об угрозе фрагментации международной торговли

Если в таких государствах закрыть разрыв в участии женской рабочей силы, показатели могут вырасти на 35 процентов, отметила она.

Кроме того, стимулировать производительность труда и увеличить потенциал экономического роста можно за счет развития человеческого капитала, улучшение деловой среды и ускорения цифровой революции.

Ранее Георгиева сообщила, что, согласно прогнозам фонда, рост мировой экономики в ближайшие пять лет останется на уровне трех процентов. Это стало самым низким среднесрочным прогнозом с 1990 года.