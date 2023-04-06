МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Финансовый кризис может стать причиной отказа Вашингтона от поддержки Киева через полгода, рассказал YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"В следующие шесть месяцев наиболее вероятным сценарием для США будет финансовый кризис, спровоцированный экономическим спадом, что вынудит нас оставить Украину", — отметил он.
Полковник также не стал исключать варианта, что в этот период некоторые европейские правительства вполне могут начать пересматривать свою поддержку Киеву, поскольку на сегодняшний день Евросоюз находится в еще более тяжелых экономических условиях.
Макгрегор подчеркнул, что налицо изменение отношения простых европейцев к украинскому кризису.
"Все больше и больше людей начинают призывать к переговорам, выступая против дальнейших поставок оружия", — подытожил он.
https://1prime.ru/world/20230406/840307278.html
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