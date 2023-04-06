МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Финансовый кризис может стать причиной отказа Вашингтона от поддержки Киева через полгода, рассказал YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Раскрыт секрет удивительной живучести российской экономики

"В следующие шесть месяцев наиболее вероятным сценарием для США будет финансовый кризис, спровоцированный экономическим спадом, что вынудит нас оставить Украину", — отметил он.

Полковник также не стал исключать варианта, что в этот период некоторые европейские правительства вполне могут начать пересматривать свою поддержку Киеву, поскольку на сегодняшний день Евросоюз находится в еще более тяжелых экономических условиях.

Макгрегор подчеркнул, что налицо изменение отношения простых европейцев к украинскому кризису.

"Все больше и больше людей начинают призывать к переговорам, выступая против дальнейших поставок оружия", — подытожил он.